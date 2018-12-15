ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعليق الشيخ خالد الجندي على افتتاح مشروع إسكان المحروسة بمدينة السلام (فيديو)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:42 م
تعليق الشيخ خالد الجندي على افتتاح مشروع إسكان المحروسة بمدينة السلام (فيديو)
طباعة
Advertisements
داليا الحسين
 
Advertisements
أشاد الداعية الإسلامي خالد الجندي، بافتتاح مشروع إسكان المحروسة بمدينة السلام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تخوض حرب تنمية في كل اتجاه.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت أن القادة والوزارات والمحافظين والمسئولين يعملون بجدية وإصرار لإنجاز تلك المشاريع، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان تحفظ كرامة المصري، وتعد حرب على العشوائيات والتلوث والأمراض الناتجة عن سوء الصرف الصحي.

ونوه إلى أن افتتاح مشروع "إسكان المحروسة 1" يعد من أعظم المشاريع التى تم افتتاحها فى غضون الفترة الأخيرة، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تعمل على قدم وساق للقضاء على العشوائيات فى مصر، لافتًا إلى أن مشروع "إسكان المحروسة 1" احتاج جهد عظيم من الحكومة وعلى رأسها الرئيس السيسي، معلقًا: " الناس دى مبتلحقش تدفى تحت البطانية".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من المشروعات القومية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة.

وبدأت مراسم الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ "خالد الجري".. وذلك بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وعدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة والمسؤولين.
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي خالد الجندي المحروسة 1 السيسي يفتتح إسكان المحروسة ألسيسي أخبار مصر
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
2
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
1
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
3
x
17:00
2
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
1
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
نيوكاسل يونايتد
فولهام
0
x
19:30
0
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
2
x
17:15
3
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
19:00
0
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
4
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
0
x
17:25
0
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
3
x
15:00
2
قاسم باشا
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
0
x
18:45
0
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
0
x
15:00
0
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
2
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
0
x
17:00
0
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
3
x
17:00
0
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد