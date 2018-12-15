تعليق الشيخ خالد الجندي على افتتاح مشروع إسكان المحروسة بمدينة السلام (فيديو)

أشاد الداعية الإسلامي خالد الجندي، بافتتاح مشروع إسكان المحروسة بمدينة السلام، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تخوض حرب تنمية في كل اتجاه.





وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت أن القادة والوزارات والمحافظين والمسئولين يعملون بجدية وإصرار لإنجاز تلك المشاريع، مشيرا إلى أن مشروعات الإسكان تحفظ كرامة المصري، وتعد حرب على العشوائيات والتلوث والأمراض الناتجة عن سوء الصرف الصحي.





ونوه إلى أن افتتاح مشروع "إسكان المحروسة 1" يعد من أعظم المشاريع التى تم افتتاحها فى غضون الفترة الأخيرة، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة تعمل على قدم وساق للقضاء على العشوائيات فى مصر، لافتًا إلى أن مشروع "إسكان المحروسة 1" احتاج جهد عظيم من الحكومة وعلى رأسها الرئيس السيسي، معلقًا: " الناس دى مبتلحقش تدفى تحت البطانية".



