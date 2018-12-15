الهلال يسقط أمام الحزم بالدوري السعودي

فاز فريق الحزم على الهلال بهدفين مقابل هدف في مفاجئة الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء اليوم السبت.





وتقدم الهلال على الحزم بهدف أول من خلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 18، بينما تعادل محمد الصيعري بالدقيقة 40 للحزم، وسجل فاجنر دابونتي الهدف الثاني للحزم في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.





وبهذه النتيجة؛ يظل فريق الهلال عند النقطة 32 في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما رفع الحزم رصيده للنقطة 14 في المركز الحادي عشر.





وتعد هذه الهزيمة الأولى لفريق الهلال بعد 13 جولة حيثُ فاز الزعيم في 10 مواجهات وتعادل مبارتين قبل تلك المواجهة.





وسيواجه الهلال في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل، بينما الحزم سيلتقي مع الرائد يوم الخميس المقبل.



