الاسطورة لايف.. مشاهدة مباراة العين والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش العين ضد الترجي

مشاهدة مباراة العين والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع، موعدنا اليوم مع مباراة قوية وهامة من مباريات كأس العالم للأندية حيث سيلتقي فريق نادي العين الإماراتي نظيره فريق الترجي التونسي، وذلك ضمن إطار الدوري الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات العربية المتحدة بين تاريخ 12 و22 من شهر ديسمبر الجاري، لنتعرف من خلال مقالنا هذا عن موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، الاسطورة بث مباشر مباراة العين والترجي التونسي اونلاين.

الاسطورة لايف.. مشاهدة مباراة العين والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش العين ضد الترجي

مباراة العين والترجي التونسي بث مباشر

كورة لايف مباراة العين والترجي التونسي مباشر يوتيوب بدون تقطيع، يسعي كلاً من فريق العين والترجي لتحقيق الفوز في هذا اللقاء، كما يدخل الترجي هذه البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، يذكر أنه فاز على فريق الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، أما عن فريق العين فأنه يشارك بصفته بطل الدولة التي تقوم باستضافة البطولة، يذكر أن العين أول مرة في تاريخه يشارك في كأس العالم للأندية، في حين شارك الترجي التونسي للمرة الثانية له، فقد كانت أول مشاركة له عام 2011، وحصل حينها على المركز السادس، يلا شوت مباراة العين والترجي التونسي بث مباشر اونلاين.

الاسطورة لايف.. مشاهدة مباراة العين والترجي التونسي بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 15-12-2018 رابط ماتش العين ضد الترجي