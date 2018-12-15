ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تشكيلة المصابين في الأهلي.. الشناوي في حراسة المرمي.. ومحسن يقود الهجوم

السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:13 م
تشكيلة المصابين في الأهلي.. الشناوي في حراسة المرمي.. ومحسن يقود الهجوم
الاهلي
طباعة
Advertisements
علاء خليف
 
Advertisements

يعاني الفريق الأول بالنادي الأهلي من الغيابات داخل صفوف الفريق بسبب الإصابات التي يعاني منها لاعبو المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، والتي أبعدت عدد من نجوم الفريق عن المباريات الماضية.

 

ووصل عدد اللاعبين الغائبين عن الأهلي بسبب الإصابات الحالية إلى أكثر من 11 لاعبًا، أي بمثابة فريقًا كاملًا كما أن الغيابات جاءت في مختلف المراكز من حراسة المرمي وحتى الهجوم.

 

وإليكم تشكيل "مصابي" الأهلي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: باسم علي – علي معلول – سعد سمير – محمد نجيب

الوسط: حسام عاشور – أحمد فتحي – رامي ربيعة - مؤمن زكريا – جونيور أجايي

الهجوم: صلاح محسن

 

وبخلاف اللاعبين السابق ذكرهم، عاد مؤخرًا عدد من اللاعبين بعد التعافي من الإصابة هم: عمرو السولية – هشام محمد – محمد هاني، علمًا أن إصابات معظم لاعبي الأهلي لم تكن بسيطة ولكنها تحتاج فترات طويلة للعلاج.

 

وأصبحت الإصابات المتكررة داخل صفوف الأهلي أزمة كبيرة يعاني منها الفريق الأحمر وتحتاج لتحرك سريع لحلها، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات قوية في مختلف البطولات ويحتاج جهود جميع لاعبيه.

 

الغيابات العديدة التي يعاني منها الأهلي دفعت الجهاز الفني للأحمر لخوض مباراة جيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس الجمعة بقائمة مكونة من 16 لاعبًا، وضمت 3 مدافعين ومهاجم وحيد، وهذا أمر لا يليق بفريق كبير بحجم الأهلي، خاصة وأن أي إصابة إضافية كانت ستضع الفريق في ورطة ومأزق حقيقي خلال المباراة.

 

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي اتخذ مؤخرًا قرار بإقالة الهولندي ليندمان مخطط الأحمال بالفريق، بعدما تعرض لموجة عنيفة من الانتقادات وحملته الجماهير مسؤولية الإصابات المتكررة بالفريق، ولكن بعد رحيل ليندمان استمرت الإصابات تضرب صفوف الأهلي، مما جعل البعض ينادي بضرورة تغيير الجهاز الطبي للفريق.

 

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، وتنتظره عدة مواجهات نارية خلال الشهر الحالي، ويناير المقبل، ويحتاج جهود جميع لاعبيه من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة في جميع البطولات.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
0
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
0
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
0
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
0
x
17:00
0
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
1
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
0
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
19:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
2
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
0
x
15:00
0
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
0
x
15:00
0
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
1
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد