تشكيلة المصابين في الأهلي.. الشناوي في حراسة المرمي.. ومحسن يقود الهجوم

يعاني الفريق الأول بالنادي الأهلي من الغيابات داخل صفوف الفريق بسبب الإصابات التي يعاني منها لاعبو المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة، والتي أبعدت عدد من نجوم الفريق عن المباريات الماضية.

ووصل عدد اللاعبين الغائبين عن الأهلي بسبب الإصابات الحالية إلى أكثر من 11 لاعبًا، أي بمثابة فريقًا كاملًا كما أن الغيابات جاءت في مختلف المراكز من حراسة المرمي وحتى الهجوم.

وإليكم تشكيل "مصابي" الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: باسم علي – علي معلول – سعد سمير – محمد نجيب

الوسط: حسام عاشور – أحمد فتحي – رامي ربيعة - مؤمن زكريا – جونيور أجايي

الهجوم: صلاح محسن

وبخلاف اللاعبين السابق ذكرهم، عاد مؤخرًا عدد من اللاعبين بعد التعافي من الإصابة هم: عمرو السولية – هشام محمد – محمد هاني، علمًا أن إصابات معظم لاعبي الأهلي لم تكن بسيطة ولكنها تحتاج فترات طويلة للعلاج.

وأصبحت الإصابات المتكررة داخل صفوف الأهلي أزمة كبيرة يعاني منها الفريق الأحمر وتحتاج لتحرك سريع لحلها، خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات قوية في مختلف البطولات ويحتاج جهود جميع لاعبيه.

الغيابات العديدة التي يعاني منها الأهلي دفعت الجهاز الفني للأحمر لخوض مباراة جيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس الجمعة بقائمة مكونة من 16 لاعبًا، وضمت 3 مدافعين ومهاجم وحيد، وهذا أمر لا يليق بفريق كبير بحجم الأهلي، خاصة وأن أي إصابة إضافية كانت ستضع الفريق في ورطة ومأزق حقيقي خلال المباراة.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي اتخذ مؤخرًا قرار بإقالة الهولندي ليندمان مخطط الأحمال بالفريق، بعدما تعرض لموجة عنيفة من الانتقادات وحملته الجماهير مسؤولية الإصابات المتكررة بالفريق، ولكن بعد رحيل ليندمان استمرت الإصابات تضرب صفوف الأهلي، مما جعل البعض ينادي بضرورة تغيير الجهاز الطبي للفريق.

ويحتل الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، وتنتظره عدة مواجهات نارية خلال الشهر الحالي، ويناير المقبل، ويحتاج جهود جميع لاعبيه من أجل تحقيق الانتصارات والمنافسة في جميع البطولات.