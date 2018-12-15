كاشيما آنتلرز الياباني يقهر تشيفاس المكسيكي ويتأهل لمصف نهائي مونديال الأندية

قلب كاشيما آنتلرز الياباني الطاولة على نظيره تشيفاس جوادالاخارا المكسيكي، عندما عاد من تأخره بهدف لانتصار ثمين (3-1) في مباراة الدور الثاني من بطولة كاس العالم للأندية الإمارات 2018 FIFA. لينتزع "بطل آسيا" بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، حيث سيكون على موعد كبير مع ريال مدريد الأسباني "بطل أوروبا" يوم الأربعاء 19 الجاري.





بداية مباغتة

لم يمنح لاعبو جوادالاخارا أدنى فرصة لمنافسيهم، إذ مع بداية الدقيقة الثالثة استلم إيساك بريزويلا الكرة عند خط المنتصف تماما، تخلص من المدافع وإنطلق بسرعة في الجهة اليمنى قبل أن يصل المكان المناسب ويعكس عرضية مثالية داخل المنطقة ارتقى لها آنخيل زالديفار ليزرعها رأسية في الشباك.





هذا الهدف جعل "سيناريو" بقية الشوط يسير باتجاه واحد تقريبا، هجوم ياباني من أجل البحث عن التعديل، كان فيه الاعتماد على التسديدات من مسافات متوسطة لم يتركها الدفاع تمر، وإما كرات عالية كانت فيها الغلبة للاعبي جوادالاخارا، الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة السريعة، كادت أن تمنحهم فارقا أكبر، حيث سدد آنخيل زالديفار كرته من على خط المنطقة ردها الحارس سون تاي كوون، ثم أنهى أوربيلين بينيدا سلسلة من التمريرات، عندما أطلق تسديدة ماكرة ارتدت من العارضة.





إنقلاب ياباني

نسخ الفريق الياباني بداية منافسه، وعاد ليكتب ذات المشهد في مستهل الحصة الثانية، تمريرات ذكية في العمق، ينطلق شوما دوي من الخاصرة اليسرى ويمرر كرة عرضية مناسبة أمام المرمى، لينقض عليها ريوتا ناجاكي ويهز الشباك، مدركا التعادل المبكر.





زاد الهدف من ثقة بطل آسيا، استمر في الهجوم السريع وتبادل الكرات القصيرة كما تعود، من هجمة بمثل هذا المشهد، مرت الكرة نحو شوما دوي الذي تعرض للاعاقة من مايكل أورتيز لتكون ركلة الجزاء نفذها البرازيلي سيرجينيو عن يمين الحارس، هدف التقدم.





حاول المكسيكيون العودة بهجمات بغية إدراك النتيجة، لكن اليابانيين عرفوا كيف يقودون اللقاء بقوتهم الدفاعية، وحسن تصرفهم في الهجمات المرتدة، ومن هجمة منسقة في الجهة اليمنى تبادل البديلين هيروكي آبي الكرة مع زميله كوكي أنزاي، ليتقدم هيروكي داخل المنطقة ويطلق كرة ممتازة في أقصى الزاوية اليسرى، الهدف الثالث.





في الوقت بدل الضائع قلص جوادالاخارا الفارق، تعرض جاير بيريرا للاعقاة من ياماموتو، لتكون ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية VAR، سدد آلان بوليدو الكرة ليتصدرى لها الحارس، لكنه عاد وتابعها بسرعة ليهز الشباك، هدف ثان لم يكفي من أجل العودة.



