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شاهد.. السيسي ينتقد عدم بناء كنيسة بمشروع 'أهالينا': "ده توجيه علشان كله يعبد"

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:47 م
شاهد.. السيسي ينتقد عدم بناء كنيسة بمشروع 'أهالينا': ده توجيه علشان كله يعبد
السيسي - أرشيفية
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الفجر
 
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اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تخطيط مشروع "أهالينا 1"، بعدما لاحظ عدم وجود كنيسة ضمن المشروع، حيث استوقف الرئيس، اللواء عماد الغزالي قائد المنطقة المركزية العسكرية، أثناء استعراضه لتفاصيل مشروع الإسكان الاجتماعي في حي السلام أول "أهالينا 1"، قائلاً: "الكنيسة فين يا عماد؟".

ورد "الغزالي": "معملناش كنيسة"، فاستنكر السيسي: "ليه؟.. ده توجيه.. الموضوع مايفوتناش تاني"، فرد الغزالي:"هنعمله في أهالينا 2 إن شاء الله"، فرد السيسي: "أنا عارف إنك مكنتش موجود في فترة التخطيط دي فلو سمحتم ده أمر.. لو سمحتم نعمل علشان كله يعبد زي ما هو عاوز".

وأضاف "السيسي" مخاطبا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع: "يا محمد ده موضوع قولنا خلاص بقى".

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات التنموية في مقدمتها محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، ومشروع "المحروسة 1"، الذي يعد أحد مشروعات تطوير العشوائيات ويقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدًا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

المزيد عن: مشاريع المحروسة 1 أهالينا 1 ألسيسي أخبار مصر
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