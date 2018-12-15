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بيان عاجل.. التموين تعيد هذه الفئة إلى البطاقات وصرف السلع فورا

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:45 م
بيان عاجل.. التموين تعيد هذه الفئة إلى البطاقات وصرف السلع فورا
وزير التموين
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أعادت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر ديسمبر الجاري عدد 133 ألف بطاقة بإجمالى184.5 ألف مستفيد، إلى قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

 
وصرح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه لن يضيع حق أى مواطن له دعم ولن نسمح بوجود أخطاء، كما أن مكاتب التموين ما تزال تتلقى تظلمات المواطنين من خلال حصولهم على استمارة “أداء الخدمة” وكتابة بيانات أفراد الأسرة مرفق بها صوره الرقم القومى لهم وعملية تقديم التظلمات ومراجعة بيانات المتقدمين مستمرة ويتم عودة من تم حذفهم فور تصحيح الأخطاء ببياناتهم وعودتهم للصرف بشكل طبيعي على بطاقتهم التموينية بشكل أسبوعي، واى فرد يعود على البطاقة يحصل على مستحقاته التموينية كاملة سواء فى صرف الخبز او التموين. 
 
 
واستكمل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، أنه لم يحدث حذف عشوائي للمواطنين من بطاقات التموين، ومن تم حذفه لم يكن لديه رقم قومي أو خطأ فى الرقم القومى أو أرقام قومية مكررة على أكثر من بطاقة، وكذلك البطاقات التى بها عدد أفراد غير متناسبة مع عدد الأفراد المقيدة بالفعل، وحرصا على الحفاظ على حقوق أى مواطن فقد تم فتح باب التظلمات من خلال مكاتب التموين.
 
 
كما أعلنت وزارة التموين عن إصدار وتسليم 85 ألف بطاقة تموين ذكية جديدة بإجمالى، 193.5 ألف مستفيد جديد تم تسليمهما للمواطنين وإدراجهم فى قائمة صرف التموين والخبز اعتبارا من شهر ديسمبر الجارى، جاء ذلك فى إطار حرص الوزارة على تسليم هذه البطاقات بعد طباعتها للمواطنين من خلال مكاتب التموين حتى يتمكنوا من صرف مقرراتهم التموينية بشكل منتظم وأن الوزارة حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وتناشد الجميع فى التعاون لضمان سلامة العمل وحُسن إدارة أموال الدعم.
 

المزيد عن: وزارة التموين والتجارة الداخلية مكاتب التموين صرف التموين والخبز شهر ديسمبر الدكتور على المصيلحى
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