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لأول مرة.. مروة عبدالمنعم تقدم رائعة "رابونزول" بالقاهرة.. تعرف على التفاصيل

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:46 م
لأول مرة.. مروة عبدالمنعم تقدم رائعة رابونزول بالقاهرة.. تعرف على التفاصيل
مروة عبدالمنعم
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أحمد رمضان متولي
 
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تخوض الفنانة مروة عبدالمنعم، تجربة تقديم النسخة العربية الأولى من رائعة الأطفال الكلاسيكية الشهيرة "رابونزول"، عبر إعادة تقديمها بشكل مسرحي استعراضي غنائي، على مسرح المنارة نهاية يناير المقبل.

 

وتستمر مروة على نهج عشقها لخشبة المسرح وخاصة العروض المقدمة للأطفال، بعد تألقها خلال الشهور الماضية بتقديم عدد من أشهر الحكايات الكلاسيكية مثل "أليس في بلاد العجائب" و"سنو وايت"  تكملة للدويتو الفني الناجح مع المخرج محسن رزق، ولكنها قررت هذه المرة الدخول فى مغامرة مسرحية مغايرة تمامًا بمواصفات عالمية من حيث "الشو" والإضاءة والديكورات والشخصيات، وتقديم أول عرض مسرحي استعراضي ميوزيكال يحاكى العالم السحرى الممتع للأميرة رابونزول، التى تطارد أحلامها وتقع فى غرام فلين رايدر وحصانه ماكسيموس.

 

وتقدم مروة توليفة العالم السحرى الخاص بالأميرة ذات الشعر الذهبي عبر وجبة مسرحية تستمر على مدار 90 دقيقة موسيقية على مسرح المنارة،  عبر منصة المنارة، على مدار ثلاثة ليالى متتالية، تبدأ من الخميس 31 يناير المقبل، بواقع ثلاثة عروض جماهيرية فى نفس اليوم، تختتم مساء السبت 2 فبراير.

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