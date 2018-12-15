اليوم.. احتفال 30 مصري بزفافهم في الإمارات بعرس زايد العربي الأول (صور)

يحتفل 30 عريس وعروسة مصرية بزفافهم، اليوم السبت، ضمن فعاليات عرس زايد العربي الأول في مركز إكسبو بالشارقة.

استقبل قاسم المرشدي المنسق العام لعرس زايد العربي الجماعي الأول أول عريس مصري، وزوجته في مطار الشارقة الدولي، قادمًا من جمهورية مصر العربية، لحضوره حفل عرس زايد العربي الجماعي الأول اليوم السبت.

كانت منظمة الأسرة العربية أعلنت نوفمبر الماضي، عن نيتها للتكفل بزواج 500 شاب وفتاة، من الدول العربية (الأردن، وتونس، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، والعراق، وفلسطين، والصومال، وليبيا، ولبنان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا)، إضافة إلى منح كلٍ منهم مبلغ مالي يقدر بـ30 ألف درهم، سيمنح لكل عريس برعاية كاملة من رجل الأعمال عبدالرحيم الزرعوني الراعي الذهبي والداعم للعُرس.

كانت اللجنة العليا واللجان التنظيمية للعرس العربي الجماعي، نظمت مؤتمرًا صحفيًا يوم 22 نوفمبر الماضي، للإعلان عن تفاصيل العرس، وأطلعت الحضور على ما تقدمه منظمة الأسرة العربية من برنامج عملي مصاحب للعرس والذي يتضمن أربع برامج تأهيلية للعرسان وندوات علمية يشارك فيها خبراء من الوطن العربي ومنظمات ورؤساء المنظمات العربية والاقليمية والدولية، الذين يتحدثون عن أبرز المعوقات والمشاكل التي تعترض الحياة الزوجية والحلول الناجحه لها.

من جانبه قال قاسم المرشدي: "نحن نعيش في أرض الخير وفي عام زايد الخير ونؤكد أن ارتفاع هذا الرقم دلالة قاطعة على اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتبقى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه اهتمامه لهذا العرس واحتضان شارقة العروبة لأهازيج وأفراح عرس زايد العربي الأول".