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"مشادة كلامية".. بيان هام من النيابة بشأن حادث كنيسة نهضة القداسة بالمنيا

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:31 م
مشادة كلامية.. بيان هام من النيابة بشأن حادث كنيسة نهضة القداسة بالمنيا
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هبة عبد الحفيظ
 
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أصدرت النيابة العامة، بيانًا بشأن حادث مقتل كل من ديفيد عماد كمال وعماد كمال صادق بجوار كنيسة نهضة القداسة الأولى بدائرة قسم المنيا بمحافظة المنيا.

 

وأكد البيان، أنه في إطار متابعة النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق لواقعة مقتل كل من ديفيد عماد كمال وعماد كمال صادق جراء إطلاق رقيب الشرطة المعين خدمة لحراسة وتأمين كنيسة نهضة القداسة الأولى النار عليهما وعقب معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومناظرة جثي المجني عليهما والتحفظ على كاميرات المراقبة في موقع الحادث فقد تم ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثتي المجني عليهما.

 

وأوضح البيان، أنه تم استجواب المتهم الذي اعترف بقيامه بإطلاق الأعيرة النارية من سلاحه على المجني عليهما إثر مشادة كلامية نشبت بينهما.

 

وما زالت التحقيقات جارية ليدلي باقي الشهود بشهادتهم في الواقعة ولورود تقرير الطب الشرعي تمهيدا لإعداد الأوراق للتصرف.

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