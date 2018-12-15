بتروجت يستعيد علي فرج وعبد الرسول قبل مواجهة الكأس

شارك علي فرج حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت وأحمد عبدالرسول لاعب وسط الفريق، خلال التدريبات الصباحية استعدادًا لمواجهة الجزيرة مطروح في كأس مصر.

وكان الثنائي غاب عن الفريق، بسبب تعرضهما للإصابة خلال مباريات الدوري العام، قبل أن يدخلا فترة تأهيل للتعافي.

وصعد بتروجت لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر، بينما نجح الجزيرة مطروح في الصعود لنفس الدور بعد تحقيق مفاجأة بالفوز على المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويستعد بتروجت، لمواجهة الجزيرة مطروح، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.