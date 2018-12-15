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الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 22 ألفًا و272 ريالًا

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:40 م
الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 22 ألفًا و272 ريالًا
الهيئة العامة للإحصاء
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الفجر السعودي
 
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر الحساب الجاري لميزان المدفوعات حقق فائضًا بلغت نسبته 9.82% إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2018، في حين كانت نسبة العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.24% خلال الربع الثاني من 2017م.

 

وأكدت الهيئة -في تقرير تطوير المالية العامة وتأثيرها في نمو المالية العامة السعودية- أن قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، ارتفعت بنسبة 14.91% إلى 21 ألفًا و997 ريالًا، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2017.

 

وأشارت إلى أن قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018م ارتفعت 14.20% إلى 22 ألفًا و272 ريالًا، مقارنة بالربع المقابل من العام السابق.

 

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المؤشر يعبِّر عن قدرة الفرد على حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعًا عن متوسط دخل الفرد في المملكة بمعدل سنوي ومعدل ربع سنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.

 

كما أصدرت الهيئة مؤشر الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018م، مفيدةً فيه بأن إجمالي الادخار بلغ 242 مليارًا و497 مليون ريال بارتفاع نسبته 29.13%، مقارنةً بقيمته في الفترة نفسها من العام السابق البالغة 187 مليارًا و793 مليون ريال، فيما ارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2018م بنسبة 33.09% مقابل 30.18% في الفترة المماثلة من العام السابق.

 

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