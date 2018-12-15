نيجيريا تستعرض الفرص التجارية والاستثمارية في المعرض الأفريقي للتجارة البينية

استضاف المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF 2018 أمس احتفالية بلد "نيجيريا" وذلك بحضور نائب الرئيس النيجيري، البروفيسور يمى اوسينباجو، الذي قام بجولة في جناح نيجيريا وألقى خطاب رئيسي في المؤتمر الخاص بالمعرض.





ورافق نائب الرئيس النيجيري كلًا من أولوسيجون أولو، الرئيس التنفيذي لمجلس ترويج الصادرات النيجيري، ومحمد بادارو، حاكم ولاية جيغاوا بنيجيريا، والدكتور أوكشوكو أنلاما، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا.





وتسمح فكرة "يوم البلد" للبلد المُضيف عرض وترويج الفرص التجارية والاستثمارية عبر جميع القطاعات والصناعات، مع التركيز بشكل أساسي على القطاعات الرئيسية وفرص الاستثمار وتمويل المشاريع.





في خطابه، صرح البروفيسور يمى اوسينباجو، أن نيجيريا تضيف قدرًا عالٍ من التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وجاءت مشاركة نيجيريا في المعرض الأفريقي للتجارة البينية بوفد يمثل مجموعة واسعة من الصناعات والسلع بهدف عرض التنوع الغني للبلاد.





وسلط البروفيسور اوسينباجو الضوء على الاقتصاد الرقمي المتقدم في نيجيريا كنقطة محورية في "يوم البلد" الذي نُظِم تحت عنوان "تسخير الاقتصاد الرقمي لتحقيق النمو الشامل من خلال التجارة"، وقال إن الاقتصاد الرقمي في نيجيريا كان من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا، حيث يساهم قطاع التكنولوجيا بنسبة 9% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.





وأشاد اوسينباجو بقطاع الترفيه المتنامي في نيجيرا، مشيرًا إلى أن صناعة السينما النيجيرية "Nollywood" كانت ثالث أكبر صناعة أفلام في العالم، بناتج هائل يصل إلى 600 مليون دولار سنوياً، كما أنها توفر نسبة كبيرة من فرص العمل في نيجيريا.





واختُتم حفل افتتاح يوم نيجيريا بتوقيع اتفاق بين البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد ونيجيريا وذلك لبرنامج دعم التجارة والاستثمار بين نيجيريا وأفريقيا بقيمة 1 مليار دولار أمريكي.





وعلى مدار اليوم، زار المشاركون والزائرون الجناح النيجيري في المعرض الأفريقي للتجارة البينية وذلك للوقوف على الفرص التجارية والاستثمارية التي تقدمها نيجيريا بالإضافة إلى الثقافة الغنية والمتنوعة في البلاد، واختتمت فعاليات يوم الاحتفال بنيجيريا بعروض ترفيهية لسفير المعرض الأفريقي للتجارة البينية لعام 2018 DBanj وعروض أخرى من مختلف أنحاء القارة.





نبذة عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيمبانك":





يعد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبانك) في مقدمة المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف المعنية بتمويل وتشجيع التجارة الإفريقية البينية والخارجية، وقد تأسس البنك في أكتوبر 1993 على يد حكومات إفريقية، ومستثمرين أفارقة من القطاع الخاص والقطاع المؤسسي، ومستثمرين غير أفارقة. وللبنك وثيقتان تأسيسيتان هما: اتفاقية الإنشاء، والتي تمنحه حالة المنظمة الدولية، والميثاق: والذي يحكم الهيكل المؤسسي والعمليات داخل البنك. ومنذ 1994، قام البنك باعتماد تسهيلات ائتمانية تزيد عن 51 مليار دولار في لصالح شركات إفريقية، ومنها حوالي 10.3 مليار دولار في 2016. ويمتلك البنك أصول إجمالية بقيمة 11.7 مليار دولار في 31 ديسمبر 2016، وقد حصل على تصنيف BBB+ (GCR)، وBaa1 (مودي)، وBBB- (فيتش). ويوجد المقر الرئيسي للبنك في القاهرة. ولمزيد من المعلومات: زوروا موقعنا: www.afreximbank.com.











