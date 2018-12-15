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5 علامات استفهام على مستشفى الأهلي اللغز الذي يبحث عن حل

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:03 م
5 علامات استفهام على مستشفى الأهلي اللغز الذي يبحث عن حل
إصابات الأهلي
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عمرو مصطفى
 
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جاءت إصابة حسام عاشور لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي في مباراة جيما الإثيوبي مساء أمس الجمعة في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا ، لتفتح الباب أمام اللغز المحير وراء هذا الكم من الإصابات بين لاعبي الفريق الأحمر.

وشهد لقاء النادي الأهلي أمام جيما الإثيوبي إصابة حسام عاشور لاعب وسط الفريق فضلاً عن استكمال شريف إكرامي حارس الأهلي المباراة مصاباً في العضلة الضامة على الرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترة طويلة واحتلال محمد الشناوي رقم واحد في مركز حراسة المرمى بالقلعة الحمراء.

ويفتقد النادي الأهلي حالياً أكثر من لاعب للإصابة هم محمد الشناوي وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعة وسعد سمير ومؤمن زكريا وصلاح محسن وإن كان مؤمن سيعود في مباراة النجوم بالدوري الممتاز بعد غدً الاثنين، وهناك أيضاً باسم علي والنيجيري جونيور أجايي هذا بخلاف  عودة عمرو السولية ومحمد هاني وهشام محمد من إصابات عضلية.

وباتت إصابات لاعبي الفريق الأحمر لغزًا محيرًا يحتاج إلى حل فوري وسريع وجذري أيضاً بعدما فشل الجهاز الطبي الحالي بقيادة خالد محمود ومن قبله مخطط الأحمال مايكل ليندمان في إيجاد حل لهذا الكم من الإصابات الذي يضرب الأهلي.

وأصبحت الإصابات التي تجتاح سنوياً لاعبي الأهلي ظاهرة تستحق الدراسة وبخاصة بعد أن زادت معدلاتها و وصلت إلى حد وجود أكثر من نصف القائمة من المصابين وبخاصة المجموعة الأساسية التي تلعب المباريات بإستمرار مما أثر بشكل واضح على مستوى الفريق.

وتعددت الأسباب وراء إصابات نجوم الأهلي والتي تتلخص في أكثر من عامل أهمهم أرضية ملعب مختار التتش الصلبة، وسوء أرضية ملعبي السلام والجيش ببرج العرب بالإضافة إلى الأحمال التدريبية الزائدة وطريقة الاستشفاء بخلاف ضغط المباريات وأسلوب التغذية للاعبين.


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