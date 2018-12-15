النيابة تطالب بسرعة التحريات في واقعة ضرب عجوز وسرقتها بالساحل

أمرت نيابة الساحل بسرعة إجراء تحريات المباحث، في واقعة تعرض عجوز للضرب وسرقتها من قبل سيدة منتقبة، كما كلفت توقيع الكشف الطبي على المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالي بواقعة سرقة "إحدى السيدات" بالإكراه حال تواجدها بالشقة سكنها، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المجني عليها وتدعى "ع.ع" 83 سنة، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالوجه والجسم"، والتي قررت قيام إحدى السيدات "المنتقبات" بعرض بعض المفروشات عليها فرفضت فطلبت منها كوب مياه وأثناء ذلك فوجئت بدخولها الشقة والتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات واستولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي كرهًا عنها ولاذت بالفرار.

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ا.ر" 31 سنة، سبق اتهامها فى قضية "مشاجرة"، و"ا.م" 30 سنة بائع متجول، مسجل شقي خطر "سرقة بالإكراه" وزوج الأولى، ومقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جراما وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجها المتهم الثاني، وأيد الثاني أقوال الأولى وأنه اقتصر دوره على التواجد بمدخل العقار للتأمين، مضيفًا أنهما قاما باستبدال المسروقات بالكمية المضبوطة من مخدر الهيروين بقصد التعاطي.