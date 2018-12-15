ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النيابة تطالب بسرعة التحريات في واقعة ضرب عجوز وسرقتها بالساحل

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:09 م
النيابة تطالب بسرعة التحريات في واقعة ضرب عجوز وسرقتها بالساحل
طباعة
Advertisements
عمار محمد
 
Advertisements

أمرت نيابة الساحل بسرعة إجراء تحريات المباحث، في واقعة تعرض عجوز للضرب وسرقتها من قبل سيدة منتقبة، كما كلفت توقيع الكشف الطبي على المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بالإصابات.

 

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة الساحل بلاغا من الأهالي بواقعة سرقة "إحدى السيدات" بالإكراه حال تواجدها بالشقة سكنها، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المجني عليها وتدعى "ع.ع" 83 سنة، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات بالوجه والجسم"، والتي قررت قيام إحدى السيدات "المنتقبات" بعرض بعض المفروشات عليها فرفضت فطلبت منها كوب مياه وأثناء ذلك فوجئت بدخولها الشقة والتعدي عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات واستولت على مشغولات ذهبية ومبلغ مالي كرهًا عنها ولاذت بالفرار.

 

ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ا.ر" 31 سنة، سبق اتهامها فى قضية "مشاجرة"، و"ا.م" 30 سنة بائع متجول، مسجل شقي خطر "سرقة بالإكراه" وزوج الأولى، ومقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 20 جراما وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة بتحريض من زوجها المتهم الثاني، وأيد الثاني أقوال الأولى وأنه اقتصر دوره على التواجد بمدخل العقار للتأمين، مضيفًا أنهما قاما باستبدال المسروقات بالكمية المضبوطة من مخدر الهيروين بقصد التعاطي.

المزيد عن: نيابة مصأب حوادث الفجر الساحل اعترفت
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
0
x
15:00
0
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
-
x
18:30
-
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
0
x
14:30
0
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
-
x
17:00
-
بيرنلي
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
واتفورد
-
x
17:00
-
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
-
x
17:00
-
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
نيوكاسل يونايتد
فولهام
-
x
19:30
-
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
-
x
17:15
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
19:30
-
رايو فاليكانو
إيبار
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
19:00
-
أودينيزي
تورينو
-
x
21:30
-
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
-
x
16:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
19:30
-
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
0
الحزم
الأهلي
-
x
17:25
-
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
0
x
15:00
0
قاسم باشا
إسطنبول باشاك شهير
-
x
18:00
-
جالطة سراي
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
-
x
18:45
-
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
-
x
19:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
-
x
20:00
-
جراف دي داكار - السنغال
اورلاندو بيراتس - جنوب أفريقيا
-
x
20:15
-
افريقيا ستارز - ناميبيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
0
x
15:00
0
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
-
x
16:30
-
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
-
x
17:00
-
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
-
x
17:00
-
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
-
x
18:00
-
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
-
x
18:00
-
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
19:00
-
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
-
x
19:00
-
كوتون تشاد - تشاد