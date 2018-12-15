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تعرف على تفاصيل أول حادث احتراق لسيارة "جاكوار" كهربائية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:04 م
تعرف على تفاصيل أول حادث احتراق لسيارة جاكوار كهربائية
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شهدت قرية هولندية أول حادث احتراق لسيارة "جاجوار" كهربائية من طراز "I-Pace" بطريقة غير معروفة.

احتراق سيارة "جاجوار" كهربائية
احتراق أول سيارة "جاكوار" كهربائية وقع داخل قرية "رومبت" الهولندية، ولاقت صور احتراقها انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ولكن يبدوا أنمالكها لم يعرف بعد.

وكشف الخبراء عن سبب حريق السيارة قائلين: "سبب الحريق هو وقوع خلل في بطاريات السيارة"، بينما ذهب البعض الأخر إلى أن ماس كهربائي قد وقع بالسيارة أسفر عنه الحريق، في حين أمتنع خبراء "جاكوار" التي نقلت إليهم السيارة المحروقة، عن التعليق على الحادث قبل انتهاء التحقيق، حتى يتسنى لهم التأكد من أن الاحتراق متعمدا أم بسبب خلل في السيارة.

مواصفات سيارة "جاكوار" كهربائية "I-Pace"
سيارات "I-Pace" تعتبر واحدة من من أفضل المركبات الكهربائية حاليا في العالم، والتي جاءت بمحركين كهربائيين بعزم 400 حصان، بالإضافة إلى بطارية تكفيها لقطع 450 كلم بالشحنة الواحدة، كما يمكن شحن 80% منها خلال 40 دقيقة فقط.
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