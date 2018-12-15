جهود شرطة التموين بالمحافظات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريات أمن (القاهرة- الإسكندرية- الجيزة)، حملات تموينية مُكبرة أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي:

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة:

ضبط (12) قضية أسطوانات بوتاجاز.

ضبط(13) قضية دقيق مدعم وأقماح.

ضبط (180) قضية في مجال مخالفات المخابز.

ضبط (15) قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية.

ضبط (5) قضايا في مجال الاستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية.

ضبط (51) قضية في مجال الغش الغذائي.

ضبط (32) قضية في مجال الغش التجاري.

ضبط (586) قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين).

ضبط (22) قضية في مجال اللحوم ومصنعاتها.

ضبط (33) قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر.

ضبط (7) قضايا في مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

ضبط (2) قضية في مجال السلع مجهولة المصدر.

مديرية أمن القاهرة

ضبط (84 قضية تموينية متنوعة) من بينها (18 قضية عدم الإعلان عن أسعار السلع، 22 قضية في مجال الرقابة على الصحة) أبرزها الآتي:

- ضبط صاحب محل سجائر كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته كمية كبيرة من السجائر المستوردة، والمهربة جمركيًا،ومجهولة المصدر، وعثر بداخل المحل على (760 علبة سجائر أنواع مختلفة).

- ضبط مسئول عن مخزن زيوت سيارات كائن بدائرة قسم شرطة المرج، ومقيم بالقليوبية لإدارته المخزن بدون ترخيص، واستغلاله في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة التي يقوم بتجميعها من محطات تغيير الزيوت وخلطها بالسولار وفصل الشوائب باستخدام مواد كيماوية وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ مما يتسبب في تلفيات جسيمة بسيارات المواطنين وعثر بداخل المخزن على (114،800 طن زيوت سيارات "مستعملة"- ماكينة شفط وطرد الزيت).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية تابع لإحدى شركات منتجات الألبان وبحوزته دخل المخزن (5،160 طن عصائر منتهية الصلاحية).

مديرية أمن الجيزة

ضبط صاحب مصنع للمصنعات الغذائية "منتجات أطفال" بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.. لقيامه بتجميع كميات كبيرة من مخالفات المصانع وإستخدامها لخامات إنتاج غير صالحة للإستهلاك وطرحها بالأسواق وبتفتيش المصنع عُثر بداخلة على (165 كرتونة معبأة بمصاصات بكل كرتونة 360 قطعة- كمية كبيرة من النتج معدة للتغليف ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوالي كافة أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات المكبرة التي تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.