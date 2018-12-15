عاجل.. تصريح قوي من الرئيس السيسي إلى هذه الفئة

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، إلى أن إنشاء كوبري ترعة الطوارىء سيكلف الدولة 2 مليار جنيه، معربا عن غضبه من منظر القمامة الموجودة حول ترعة الطوارىء، قائلا: "أدي منظر مصر.. أرجو المصريين ينتبهوا".





ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.







السيسي: الحكومة في حاجة إلى إعادة صياغة موازنة وزارة الصحة





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة في حاجة إلى إعادة صياغة موازنة وزارة الصحة لتتوافق مع الوضع الصحي للمواطنين، مع ضرورة وجود مبادرات صحية.

وأشار "السيسي"، خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية، إلى أن الإعلام ومؤسسات الدولة يجب أن يركزوا على ضرورة وجود برامج وخطط للتوعية بالحفاظ على الوزن، مضيفًا: "عايز المصريين يعيشوا بصحة وسلامة وعافية، كل ما يكون الوزن قليل والحركة كتير هنعيش بصحة".

وأضاف ضاحكًا، "مش معقولة هنركب التوك توك عشان مسافة 100 متر، منوهًا بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة، بحيث تكون الرياضة جزء من المجموع كمثال.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية في مجال المياه والإسكان الاجتماعي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين.

الرئيس السيسي يفتتح اليوم مشروع المحروسة «1»

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع المحروسة 1، أحد مشروعات تطوير العشوائيات والذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.

وأكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، أن المشروع يضم نحو 4900 وحدة سكنية.

أوضح صديق، أن مشروع المحروسة «1» يضم عددًا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية بالمشروع، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتا إلى أن المساحة المخصصة للمشروع تبلغ 60 فدانًا، منها 34.7 فداان مخصصة للعمارات، و14.2 فدانا مخصصة للخدمات، و8.4 أفدنة مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.

وذكر المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المرحلة الأولى من مشروع المحروسة تضم 128عمارة إضافة إلى عمارة تم تخصيصها للمرأة المعيلة، بإجمالي عدد وحدات 3229 وحدة، إضافة إلى 84 محلا، و6 منافذ بيع، إضافة إلى 39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة، وأما المرحلة الثانية فتتكون من 65عمارة إضافة إلى عمارة للمرأة المعيلة، بإجمالي عدد وحدات 1666 وحدة سكنية، إضافة إلى 6 وحدات إدارية مؤكداً أن المشروع بالكامل أصبح جاهزا للافتتاح.

وأضاف صديق، أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استكمال إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، لافتا إلى أن هناك 4 نماذج للعمارات السكنية بالمرحلة الثانية للمشروع، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي «1-3»، 24 وحدة سكنية، وبنموذجي «2-4»، 48 وحدة سكنية، ويضم المشروع أيضًا بجانب الوحدات السكنية عددًا من المباني الخدمية، المجاورة للمشروع وهى: مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة، ومدرسة ثانوية عامة، وحديقة أطفال، ومركز تجارى، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، ومسجد، وقاعة متعددة الأغراض، ومقر الجمعية، ودار رعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين.

وأوضح صديق أن التخلص من العشوائيات التي ظلت ملفا شائكا على مدار العصور الماضية وتعاقبت عليها الحكومات المختلفة ولم تستطع أى حكومة حلها، يحسب للإرادة السياسية المتمثلة في قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى إشارة البدء للتخلص من هذا الوباء في أسرع وقت، مضيفاً أن الدولة والمواطنين تكاتفوا للتخلص من هذا الوباء الذي كان ينهش في جسد الوطن ويخرج عناصر غير سوية تهدد أمن الوطن.





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كان يرغب أن يشاهد المصريين الوضع قبل تطوير المناطق العشوائية وبعدها، مضيفًا: "كنت عايز الناس تشوف إحنا كنا فين".