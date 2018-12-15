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صلاة الثالث في منزل شهيدي المنيا القبطيين (صور)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:41 م
صلاة الثالث في منزل شهيدي المنيا القبطيين (صور)
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حازم رفعت
 
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ترأس الانبا مكاريوس، أسقف عام إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الارثوذكس، اليوم السبت، صلاة الثالث على روح عماد صابر ونجله ديفيد، ضحايا كنيسة نهضة القداسة بمدينة المنيا بمنزلهما بمدينة المنيا.

كان قد ترأس الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لايبارشية المنيا وأبوقرقاص، للأقباط الأرثوذكس، أمس الاول الخميس، صلاة الجنازة على جثمان عماد  صابر(45 سنة) ونجله ديفيد (21 سنة)، الذين راحوا ضحية إطلاق نار قام به ربيع مصطفى خليفة، والمكلف بحراسة كنيسة نهضة القداسة، بشارع الصرافة بمدينة المنيا.

وحصلت "الفجر" على نص التصاريح الخاصة بدفن قتيلي المنيا والذين قتلوا أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا وهم عماد المقدس ٤٩ عاما ونجله ديفيد ٢١ عاما.

حيث أظهر التقرير الخاص بتصريح الدفن بالمتوفى "عماد كمال صادق" أن سبب الوفاة إصابة نارية بالفك السفلى من الجهة اليسرى بالوجه "دخول وخروج"، كما اظهر التقرير الخاص بتصريح الدفن لكمال عماد كمال "والمعروف بـ"ديفيد "وهو نجل عماد كمال" القتيل الأول"  أن سبب الوفاة إصابة نارية بالعين اليسرى "دخول وخروج" وبالكتف الأيسر "دخول وخروج".

وأصدرت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص، بيانا، بشأن مقتل إثنين بمحيط كنيسة نهضة القداسة، وجاء نص البيان كالتالي: "بينما كان كلٌّ من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، في إطار عملهم في المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الأمس، قام الأخير بإطلاق النار عليهما حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٨م، فقتل الإثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام بالمنيا".

ونشر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لكنائس المنيا، بعض التغريدات له، تعليقا عن قتل أب ونجله أمام كنيسة نهضة القداسة بالمنيا.

وقال إن ما حدث أخطر من حادث دير الأنبا صموئيل والذي تورط فيه أعداء لنا جميعا.

وتابع في تغريدة أخرى على موقع "تويتر": "ما زلت أكرر أن المنيا تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر وتدخل شخصي من الرئيس، المنيا تعاني من مشاكل في التعليم والصحة والبطالة، تتغير الحكومات والوضع كما هو، نحن نعاني مسيحيين ومسلمين والأمر لا يحتمل مزيدًا من التأجيل".
صلاة الثالث في منزل شهيدي المنيا القبطيين (صور)
صلاة الثالث في منزل شهيدي المنيا القبطيين (صور)
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