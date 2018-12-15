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محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي يفاجآن جمهور "فورمولا إي" (فيديو)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:18 ص
محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي يفاجآن جمهور فورمولا إي (فيديو)
محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي
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الفجر السعودي
 
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تُظهر تواجد وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووليّ عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في الدرعية، مساء الجمعة، التي تحتضن بطولة "سباق الفورمولا إي".

                        

ويُظهر مقطع الفيديو لحظة وصول محمد بن سلمان ومحمد بن زايد إلى مكان فعاليات سباق الفورمولا إي بسيارة يقودها وليُّ العهد السعودي.

 

وتودع الدرعية، اليوم السبت - بعد أن كانت محط أنظار عشاق الفورمولا حول العالم لأيام - فعاليات فورمولا إي في موسمها الخامس التي أقيمت على مدى 3 أيام، عاش فيها الجمهور السعودي حدثاً استثنائياً.

 

واستضاف سباق فورمولا إي في الدرعية 22 متسابقاً من 11 دولة، تضم قائمة لأسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا.

 

كما تم استعراض أحدث ابتكارات تقنية السيارات الكهربائية وحلول الطاقة البديلة على هامش السباق العالمي.

 

ويحيي اليوم الختامي للحدث الرياضي العالمي كلٌّ من ديفيد غيتا وفرقة ون ريبابليك، بعد أن استمتعت جماهير الفنان المصري عمرو دياب، بليلة موسيقية أحياها لأول مرة في المملكة.

 

المزيد عن: ولي عهد أبوظبي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن سلمان سباق فورمولا جمهور فورمولا بطولة فورمولا إي
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