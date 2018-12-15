الأهلي يستعيد مؤمن زكريا أمام النجوم

أصبح مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزًا للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة أمام النجوم في الدوري المصري بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.





وكان مؤمن زكريا قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الودية أمام نجوم السادات الاثنين الماضي حيث خرج في الشوط الثاني ولم يتكمن من استكمال اللقاء.





وأدى مؤمن زكريا تدريبات تأهيلية على مدار الأيام الماضية، حيث انتظم أمس في تدريبات الغائبين عن مباراة الأهلي أمام جيما ابا جيفار الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوي أبطال إفريقيا.





ولم يشارك زكريا في مباراة الأهلي أمس أمام بطل إثيوبيا والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، لعدم قيده إفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الإثنين على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



