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أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:13 ص
أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة
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لكي تجددي المعاطف القديمة في خزانة ملابسك للتألقين بها وتبدو جديدة ومميزة، إليكِ أفكار بسيطة عليك اتباعها:-

ظهرت الإعلامية مريم سعيد في أحدث جلسة تصوير، معتمِدةً بدلة كاروهات مزينة بمربعات صغيرة الحجم، باللون التوتي الفاتح، وجاءت الأكمام مزودة بقطعة من الفرو باللون نفسه بدرجة داكنة.

قبل هذه الاطلالة كانت قد اعتمدت بدلة من الدنيم الأزرق الداكن، وزُينت الأكمام بالطريقة نفسها، بإضافة سوار عريض من الفرو البني الداكن، ونسقت معه قبعة باللون نفسه، وحذاء باكسسوار من الفرو.

جددي معطفكِ القديم بأسلوب مريم سعيد
الصيحة التي اعتمدتها مريم سعيد تلهم بطريقة بسيطة يمكن أن تجدد السترات أو المعاطف القديمة، لاسيّما وأنّ شراء معطف جديد أمر مكلف.

يمكن فقط شراء قطع من الفرو تتماشى مع لون السترة أو المعطف، وإضافتها على أطراف الأكمام لتجديد تصميم القطعة بالكامل، بخاصة وأنّ هذه الطريقة تضيف لمسة ترف وأناقة للمعطف.

الأكمام الفرو صيحة تعود للعشرينيات
ظهرت صيحة الأكمام المزينة بالفرو والريش لأول مرة في حقبة العشرينيات والثلاثينيات، ولكنها عادت للموضة مرة أخرى عندما بدأت علامات أزياء عالمية مثل غوتشي وبرادا دمجها في مجموعاتها في عام 2016، أما هذا العام فقد ظهرت هذه الصيحة بقوة، ليس فقط من خلال اكسسوار الأكمام فحسب، وإنما ظهرت على الياقات والقبعات أيضًا.

استعيني بالصيحة نفسها مع السترات الجلد
ظهرت صيحة الفرو والريش مع السترات الجلد، فهي طريقة لتجديد تصميم السترة، سواء كانت كلاسيكية أو بتصميم سترات الدراجين العصرية، ويمكن إضافة الفرو بلون السترة نفسه، أو بلون يتماشى معه ويضيف تباينًا جذابًا.
أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة
أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة
أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة
أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة
أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة
أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة
أفكار لتجديد المعاطف القديمة لإطلالة جذابة
المزيد عن: مريم السعيد فكرة بسيطة فاشونيستا تجديد المعاطف القديمة المعاطف القديمة الفكرة الاعلامية أفكار
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