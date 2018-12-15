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بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة النجوم

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:09 ص
بشرة سارة للأهلي قبل مواجهة النجوم
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علي نبوي
 
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أصبح مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزا للمشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة أمام النجوم، بعد تعافيه من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية.

وكان زكريا قد تعرض للإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي الودية أمام نجوم السادات الاثنين الماضي حيث خرج في الشوط الثاني ولم يتكمن من استكمال اللقاء.

وأدى زكريا تدريبات تأهيلية على مدار الأيام الماضية، حيث انتظم أمس في تدريبات الغائبين عن مباراة الأهلي أمام جيما ابا جيفار الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوي أبطال إفريقيا.

ولم يشارك زكريا في مباراة الأهلي أمس أمام بطل أثيوبيا والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، لعدم قيده إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم مساء بعد غد الاثنين على ستاد السلام في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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