عاجل.. السيسي يفتتح عددا من المشروعات القومية بعد قليل

وجاء ذلك حسبما ذكرت فضائية "غكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

الرئيس السيسي يفتتح مشروع المحروسة «1»





يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، مشروع المحروسة 1، أحد مشروعات تطوير العشوائيات والذي يقع بمدينة النهضة بحي السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدا لإعلان مصر خالية من العشوائيات.





وأكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، أن المشروع يضم نحو 4900 وحدة سكنية.





أوضح أن مشروع المحروسة «1» يضم عددًا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية بالمشروع، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، لافتا إلى أن المساحة المخصصة للمشروع تبلغ 60فدانًا، منها 34.7 فدان مخصصة للعمارات، و14.2فدان مخصصة للخدمات، و8.4فدان مخصصة للطرق وممرات المشاة، بجانب 2.7 فدان للمناطق الخضراء والفراغات العامة.





وذكر المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن المرحلة الأولى من مشروع المحروسة تضم 128عمارة إضافة إلى عمارة تم تخصيصها للمرأة المعيلة، بإجمالي عدد وحدات 3229 وحدة، إضافة إلى 84 محلا، و6 منافذ بيع، إضافة إلى 39 وحدة إدارية ومسجد وحضانة، وأما المرحلة الثانية فتتكون من 65عمارة إضافة إلى عمارة للمرأة المعيلة، بإجمالي عدد وحدات 1666 وحدة سكنية، إضافة إلى 6 وحدات إدارية مؤكداً أن المشروع بالكامل أصبح جاهزا للافتتاح..





وأضاف أن فكرة مخطط التطوير اعتمدت على استكمال إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات، يتضمن إنشاء 136 عمارة سكنية من 4 نماذج، نفذت مؤسسة معًا 34 عمارة سكنية منها بالمرحلة الأولى، بها 1104 وحدات سكنية، لافتا إلى أن هناك 4 نماذج للعمارات السكنية بالمرحلة الثانية للمشروع، ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالعمارة بنموذجي «1-3»، 24 وحدة سكنية، وبنموذجي «2-4»، 48 وحدة سكنية، ويضم المشروع أيضًا بجانب الوحدات السكنية عددًا من المباني الخدمية، المجاورة للمشروع وهى: مستشفى، ومدرسة ابتدائي وإعدادي وحضانة، ومدرسة ثانوية عامة، وحديقة أطفال، ومركز تجارى، ومركز ثقافي، وقاعة سينما، ومسجد، وقاعة متعددة الأغراض، ومقر الجمعية، ودار رعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين..





وأوضح صديق أن التخلص من العشوائيات التي ظلت ملفا شائكا على مدار العصور الماضية وتعاقبت عليها الحكومات المختلفة ولم تستطع أى حكومة حلها، يحسب للإرادة السياسية المتمثلة في قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطى إشارة البدء للتخلص من هذا الوباء في أسرع وقت، مضيفاً أن الدولة والمواطنين تكاتفوا للتخلص من هذا الوباء الذي كان ينهش في جسد الوطن ويخرج عناصر غير سوية تهدد أمن الوطن.