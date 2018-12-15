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الزمالك يخشى مفاجأت القطن التشادي في الكونفدرالية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:27 ص
الزمالك يخشى مفاجأت القطن التشادي في الكونفدرالية
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي فريق الزمالك مع تظيره القطن التشادي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

يسعى الزمالك إلى مواصلة نتائجه الإيجابية واستمرار سلسلة انتصاراته وتحقيق فوز مريح في لقاء اليوم يسهل مأمورية الفارس الأبيض في لقاء الإياب المقرر إقامته في تشاد.

يتسلح الزمالك في لقاء اليوم بـ6 آلاف مشجع بعدما وافقت الجهات الأمنية على إقامة اللقاء على استاد بتروسبورت بحضور جماهير القلعة البيضاء.

وحذر السويسرى كريستيان جروس، لاعبى الزمالك من سيناريو بطولة الكونفدرالية في العام الماضي بعدما ودع الفريق البطولة على يد  ولايتا ديتشا  الإثيوبي بركلات الترجيح مطالبا بضرورة إحراز العديد من الأهداف فى شباك بطل تشاد وتحقيق فوز مريح لخوض مباراة العودة بأعصاب هادئة.

ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة و محمود علاء و محمود الونش و حمدى النقاز

الوسط: فرجانى ساسى و طارق حامد ومحمد إبراهيم ، محمود كهربا و مصطفى فتحى 

الهجوم: عمر السعيد

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق القطن إلى تحقيق المفاجأة والخروج من استاد بتروسبورت بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في لقاء الإياب لاستكمال مشواره في البطولة بعدما تخطى بطل أنجولا في الدور التمهيدي للكونفدرالية.
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