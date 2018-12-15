"شبورة كثيفة وبرودة شديدة".. الأرصاد الجوية تعلن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.





وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تنخفض الرؤية نتيجة للشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 23

شبين الكوم 12 23

طنطا 12 22

دمنهور 13 22

الإسكندرية 12 22

بلطيم 13 22

مطروح 12 23

السلوم 10 22

سيوة 09 23

بورسعيد 14 22

دمياط 15 22

الزقازيق 13 23

الإسماعيلية 09 22

السويس 13 23

العريش 12 23

رفح 11 22

رأس سدر 13 23

نخل 02 20

نويبع 14 25

طابا 11 23

كاترين 03 20

الطور 10 24

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 13 25

مرسى علم 16 23

الفيوم 12 23

بنى سويف 10 23

المنيا 08 23

أسيوط 08 23

سوهاج 09 23

قنا 10 24

الأقصر 09 24

أسوان 11 25

أبوسمبل 10 24

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 16 26

أبو رماد 17 24

رأس حدربة 18 23

حلايب 19 25



