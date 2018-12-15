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عاجل.. انقطاع الكهرباء عن مركز ومدينة طوخ في القليوبية

السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:13 ص
عاجل.. انقطاع الكهرباء عن مركز ومدينة طوخ في القليوبية
انقطاع الكهرباء - صورة أرشيفية
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أعلنت المهندسة آمال بركات رئيس قطاع كهرباء القليوبية، انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات طوخ بأكملها ومحطة محولات القليوبية، اليوم، لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للشبكات، من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا من اليوم نفسه.
 
وأضافت بركات، في تصريحات صحفية، أن أهم المغذيات المتأثرة بالفصل هى مركز ومدينة طوخ بالكامل، موضحة أن أهم المناطق المتأثرة بالفصل هى المشتركين من الوحدات الصحية الموجودة بالقرى، وعمليات المياه والصرف وشركة الأغذية والمصنع الحربى.

وأكدت رئيس قطاع كهرباء القليوبية، إخطار الجهات المعنية بفصل التيار، وذلك لعمل التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتي تصل 3 ساعات، وإدارة شئونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.
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