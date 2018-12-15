مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 15/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت والموافق 15/ 12/ 2018 عدداً من المباريات النارية وبالتحديد في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية والمقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة لذا؛ نستعرض لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.









1- مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت:





- أنتلرز الياباني × جوادالاخار المكسيكي: اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1





- الترجي التونسي × العين الإماراتي: اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1





2- مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت:





- مانشستر سيتي × إيفرتون: اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2





- توتنهام × بيرنلي: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2





- كريستال بالاس × ليستر سيتي: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 7





- واتفورد × كارديف سيتي: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9





- وولفرهامبتون × بورنموث: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 12 EN





- نيوكاسل يونايتد × هدرسفيلد تاون: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8





- وست هام × فولهام: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2





3- مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت:





- بلد الوليد × أتلتيكو مدريد: اليوم السبت في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3





- ريال مدريد × رايو فاليكانو: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3





4- مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت:





- إنتر ميلان × أودينيزي: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4





- تورينو × يوفنتوس: اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4





5- مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت:





- هانوفر 96 × بايرن ميونيخ: اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5





- بروسيا دورتموند × فيردر بريمن: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5





6- مواعيد الدوري السعودي اليوم السبت:





- الهلال × الحزم: اليوم السبت في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة على قناة الرياضية السعودية 1





- الأهلي × الشباب: اليوم السبت في تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة الرياضية السعودية 1





7- مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت:





- ديجون × باريس سان جيرمان: اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6





8- مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت:





- شبيبة الساورة × اتحاد طنجة: اليوم السبت في تمام الساعة الـ6:45 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة الجزائرية الثالثة





- الوداد المغربي × دي داكار: اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة على قناة المغربية الرياضية





9- مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم السبت:





- الزمالك × القطن التشادي: اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مدينة القاهرة على قناة أون سبورت





- النجم الساحلي × أسيك أبيدجان: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة الوطنية 1





- نهضة بركان × الاتحاد الليبي: اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة المغربية الرياضية





- الصفاقسي التونسي × بوفالوس الزامبي: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة الوطنية 2





- المصري البورسعيدي × ساليماتا البوركيني: اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت ON Sport



