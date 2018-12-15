مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 15/ 12/ 2018 والقنوات الناقلة
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:35 ص
مني العوضي
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يشهد اليوم السبت والموافق 15/ 12/ 2018 عدداً من المباريات النارية وبالتحديد في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس العالم للأندية والمقامة حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة لذا؛ نستعرض لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها.
1- مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم السبت:
- أنتلرز الياباني × جوادالاخار المكسيكي: اليوم السبت في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1
- الترجي التونسي × العين الإماراتي: اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1
2- مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت:
- مانشستر سيتي × إيفرتون: اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
- توتنهام × بيرنلي: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
- كريستال بالاس × ليستر سيتي: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة beIN SPORTS HD 7
- واتفورد × كارديف سيتي: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 9
- وولفرهامبتون × بورنموث: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 12 EN
- نيوكاسل يونايتد × هدرسفيلد تاون: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 8
- وست هام × فولهام: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
3- مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم السبت:
- بلد الوليد × أتلتيكو مدريد: اليوم السبت في تمام الساعة الـ5:15 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3
- ريال مدريد × رايو فاليكانو: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3
4- مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت:
- إنتر ميلان × أودينيزي: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4
- تورينو × يوفنتوس: اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4
5- مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت:
- هانوفر 96 × بايرن ميونيخ: اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5
- بروسيا دورتموند × فيردر بريمن: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5
6- مواعيد الدوري السعودي اليوم السبت:
- الهلال × الحزم: اليوم السبت في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة على قناة الرياضية السعودية 1
- الأهلي × الشباب: اليوم السبت في تمام الساعة الـ5:25 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة الرياضية السعودية 1
7- مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم السبت:
- ديجون × باريس سان جيرمان: اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت مدينة القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6
8- مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت:
- شبيبة الساورة × اتحاد طنجة: اليوم السبت في تمام الساعة الـ6:45 بتوقيت مدينة القاهرة على قناة الجزائرية الثالثة
- الوداد المغربي × دي داكار: اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة على قناة المغربية الرياضية
9- مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية اليوم السبت:
- الزمالك × القطن التشادي: اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مدينة القاهرة على قناة أون سبورت
- النجم الساحلي × أسيك أبيدجان: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة الوطنية 1
- نهضة بركان × الاتحاد الليبي: اليوم السبت في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على قناة المغربية الرياضية
- الصفاقسي التونسي × بوفالوس الزامبي: اليوم السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة الوطنية 2
- المصري البورسعيدي × ساليماتا البوركيني: اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة أون سبورت ON Sport
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