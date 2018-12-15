بالفيديو... ممثلة شهيرة تهاجم إسرائيل (فيديو)

هاجمت الممثلة الإسرائيلية، ناتالي بورتمان، بلادها من جديد، وانتقدت هذه المرة أحد القوانين الصادرة أخيرا من جانب الحكومة.





وتحدثت بورتمان في لقاء لها مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن موقفها المعادي لقانون القومية الجديد، الذي يعرف إسرائيل بأنها دولة للشعب اليهودي فقط.



وقالت ناتالي بورتمان عن القانون: "إنه عنصري، وليس هناك شيئا آخر أقوله بشأن هذا الأمر… إنه خطأ، أعارضه تماما".

وتابعت: "من الصعب أن تأتي من مكان حيث لا تمتلك خيارات فيه، الأمر برمته مسيّس… تتأثر حياة الأشخاص الذين تحبهم بكل هذه القرارات التي يتخذها السياسيون وجيرانهم في الدول المجاورة نيابة عنهم".

وتابعت: "آمل أن أكون جزءا من تغيير هذا، وتشجيع الناس على حب جيراننا، والعمل لأجلهم ومعهم، لأنه من الصعب أن تأتي من هذه الخلفية التي تشعر فيها أنك تحب عائلتك وتنتقدهم بشدة أيضا".



