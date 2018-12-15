رغم هطول الأمطار.. عمرو دياب يطرب جمهوره السعودي في أولى حفلاته بالمملكة (فيديو)





أشعل الهضبة عمرو دياب، حفله الغنائي الأول بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور الآلاف من جمهوره.





وقدم الهضبة خلال الحفل باقة منوعه من أغانيه الشهيرة من بينها "قمرين، العالم الله، كل حياتي، ياهناه، يتعلموا" وغيرها من الأغاني الحديثة والقديمة.



وشهد الحفل هطول الأمطار بشدة، فيا أصر على مواصلة الحفل وسط أجواء ممتعة.



وكانت مفاجأة الحفل هي مشاركة الفنان محمد هنيدي في الحفل، حيث صعد أعلى المسرح ليستقبله عمرو دياب.



