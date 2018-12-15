موعد مباراة الزمالك والقطن بالكونفدرالية الإفريقية ومشاهدة البث المباشر

يلتقي فريق الزمالك المصري، ضد نظيره فريق القطن التشادي، يوم السبت 15-12-2018 في ملعب بتروسبورت في الساعة 7 مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.









وأعلنت قناة أون سبورت عن إذاعة هذا اللقاء حصريا علي القناة علي قمر النايل سات، بينما يذيع مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية البطولة من دور المجموعات.









ولم ينجح نادي الزمالك في الفوز ببطولة افريقية منذ موسم 2002، حيث وصل إلي نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2016، ولكنه خسر اللقب أمام نادي صنداونز الجنوب أفريقي.









ويعد التشكيل المتوقع للنادي الأهلي كالتالي :-





جنش - حمدي النقاز - محمود علاء - الونش - عبدالله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - كهربا - إبراهيم حسن - أوباما - كاسونجو.





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