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نورهان ميشيل تقدم "حكاوي مشاوي" عبر "CBC سفرة".. قريبا (صور)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 03:30 ص
نورهان ميشيل تقدم حكاوي مشاوي عبر CBC سفرة.. قريبا (صور)
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سارة إبراهيم
 
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تخوض المذيعة والشيف نورهان ميشيل، تجربة جديدة في تقديم البرامج التليفزيونة، من خلال برنامج "حكاوي مشاوي"، المقرر عرضه قريبًا، عبر قناة CBC سفرة الفضائية، ويذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.


وأكدت "ميشيل" أن البرنامج مختلف شكلاً ومضمونًا عن باقي برامج المطبخ، وأضافت أنها تحاول في كل تجربة إعلامية أن تحقق التواصل مع المشاهدين، لافتة إلى سعادتها بتجربتها الجديدة على محطة CBC سفرة التي تحظى باهتمام شريحة عريضة من الجمهور المصري والعربي.


يذكر أن نورهان ميشيل، قدمت برنامج "اللمة الحلوة" عبر قناة "المحور" مع الفنانة مها أبوعوف، وبدأت مشوارها مع عالم المطبخ وهي في المرحلة الإعدادية، وهي سفير للعديد من الشركات المرتبطة بالمطبخ، وتمتلك مجلة All women's needs المتخصصة في موضوعات المرأة.


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