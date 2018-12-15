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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 15 ديسمبر 2018

السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:53 ص
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 15 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الجوزاء - من 21 مايو إلى 21 يونيو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج الجوزاء:
بما أنك قد بذلت طاقتك بتهور وعشوائية في الوقت الحالي، أدى ذلك إلى ظهور الخلافات بدلاً من النجاح. لكن، يجب أن تكون على دراية بنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بك وأن لا تحاول أن تلعب بواحدة ضد الأخرى. يجب أن تقبل وجود النقيضَين وحاول التوفيق بينهما. هكذا سوف تظهر لمن هم حولك كشخص أفضل. 
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