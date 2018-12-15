عاجل.. إصابة محمد إمام بكدمات متفرقة بجسده بعد تنفيذه قفزة خطيرة بالدراجة البخارية





تداول رواد ن مواقع التواصل الاجتماعي أنباءًا عن إصابة الفنان محمد إمام، بكدمات متفرقة بجسده بعد قفزه بالدراجة البخارية من مكان مرتفع لينتهى الأمر فى النهاية إلى كدمات متفرقة بجسده.





إمام كان ينفذ أحد مشاهد الأكشن في فيلمه الجديد "لص بغداد" مع فريق الأجنبى المتخصص فى تنفيذ مشاهد الحركة.

ومؤخرًا نشرت صفحة الشركة المنتجة للفيلم صورا للفنان محمد إمام، مع تعليق: "سرور خلاص قرر يلم شنطته ويطلع على بغداد!.. استنونا".





وفي ذات السياق يواصل محمد إمام تصوير فيلمه الجديد "لص بغداد"، في أماكن التصوير المختلفة.





يذكر أن فيلم "لص بغداد" من بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وآخرين، تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى.



