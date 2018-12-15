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البابا تواضروس: تقنين وضع الكنائس اتجاه محمود من الدولة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 02:24 ص
البابا تواضروس: تقنين وضع الكنائس اتجاه محمود من الدولة
البابا تواضروس - بابا الإسكندرية
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هدى عبدالرازق
 
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قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن تقنين أوضاع الكنائس، وإقامة كنيسة في كل مجتمع سكني جديد، يعد اتجاه محمود للدولة، ولم يكن موجود من قبل.

وأشار البابا تواضروس، خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص مع فضائية "مي سات"، إلى أنه تم تقنين وضع 508 كنيسة منذ صدور قانون بناء الكنائس، مضيفا أن هناك أصوات لا ترى هذا التغير، وتحقر منه، ولكنها أصوات غير عاقلة.

وأضاف أننا لم نتخلص من المتشددين بعد، ومجتمعنا يعاني من الإرهاب، منوها بأن التشدد مع الفقر وضعف الثقافة ينشأ بيئة كبيرة يخرج منها الإرهابي.
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