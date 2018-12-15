البابا تواضروس: خلو مصر من "فيروس سي" إنجاز
السبت 15/ديسمبر/2018 - 05:45 ص
هدى عبدالرازق
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قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن مرض فيروس سي والأمراض غير السارية أكثر من رائعة.
وأشار البابا تواضروس، خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص مع فضائية "مي سات"، إلى أن خلو مصر من فيروس سي خلال عام أو اثنين يعد انجاز، "مش أغلى من الصحة".
وأشار البابا تواضروس، خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص مع فضائية "مي سات"، إلى أن خلو مصر من فيروس سي خلال عام أو اثنين يعد انجاز، "مش أغلى من الصحة".
وأوضح أن الصعيد أهمل لعدة سنوات، ومشروعات التنمية به لم تكن تتناسب مع أعداد الشباب فيه، ولهذا نزح عدد من الشباب من الصعيد، مضيفا أن العقول تستنير بالثقافة والتعليم والإعلام.
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