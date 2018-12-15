البابا تواضروس يكشف سبب تصدر المنيا بؤرة الأحداث



وأشار تواضروس، خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص مع فضائية "مي سات"، إلى أن المنيا كجزء غالي من الوطن تحتاج إلى معاملة خاصة في مشروعات التنمية، والثقافة، والتعليم، معتبرا أن المنيا تحتاج إلى ميزانية خاصة، وتكثيف في مشروعات التعليم.



ولفت إلى أن هناك مسئولين أكدوا له أنهم بدأوا يتوجهوا نحو الاهتمام بتنمية المنيا بشكل خاص، موضحا أنه نظرا للكثافة السكانية قد تكون النتيجة لم تظهر بعد.



قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر بها 27 محافظة، ولكن المنيا تتصدر الأحداث ربما لكثافتها السكانية، أو لوجود مناطق محجرية بها، أو لنقص مشروعات التنمية.