ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بعد 10 أيام من طرحها.. "طاق طاقية" للكينج تتخطى المليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:29 ص
بعد 10 أيام من طرحها.. طاق طاقية للكينج تتخطى المليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)
"بوستر "طاق طاقية
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

طرح المطرب الكينج محمد منير، أغنيته جديدة تحت اسم "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن نحو مليون مشاهدة وتحديدًا أكثر من 1,571,438 مشاهدة. 

وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد.. أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".

المزيد عن: نجوم الفن منير مشاهير مزيكا فن طاق طاقية سينما دراما الكينج الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
4
x
14:05
0
الرائد
التعاون
3
x
14:15
0
الفيحاء
الباطن
1
x
16:45
3
الاتحاد
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي - مصر
2
x
18:00
0
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
النصر - ليبيا
0
x
18:00
0
حوريا - غينيا