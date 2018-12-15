بعد 10 أيام من طرحها.. "طاق طاقية" للكينج تتخطى المليون ونصف المليون مشاهدة (فيديو)





طرح المطرب الكينج محمد منير، أغنيته جديدة تحت اسم "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن نحو مليون مشاهدة وتحديدًا أكثر من 1,571,438 مشاهدة.



وتقول كلمات الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية، أ أبدأ من جديد، ب بالحلم البعيد، ت تنجح لما تكون تعرف إمتى تكون عنيد.. أ أعشق الحياة، ب بالفرح وبالآه، ت تتحدى الآلام توصل للى بتتمناه، طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبى راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتى عاوزة تروح لكن قلبى فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".



