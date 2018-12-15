البابا تواضروس: كثير من الشباب المصري رؤيتهم رؤية الدور الأول



وأشار "البابا تواضروس"، خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص مع فضائية "مي سات"، إلى أنه يقدر غيرة وحماسة وانفعال الشباب، ولكن يجب أن يتعامل الإنسان مع كل موقف وفقا لحدود الموقف، مضيفًا: "كتير من الشباب الالمام بالموضوع لديهم ليس حاضرًا".



وأضاف أن كثير من الشباب المصري رؤيتهم رؤية الدور الأول، معقبا: "كل ما الواحد يطلع فوق مستوى رؤيته سيتسع"، وهذا سيتغير بالحوار والمناقشات، لافتًا إلى أن العالم أصبح متشابك.



قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه التقى بأعداد كبيرة من الشباب، ويعمل على معرفة أفكارهم ومقترحاتهم، موضحًا أنه التقى بمجموعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة من الشباب داخل مصر وخارجها.