رئيس الوزراء: سياستنا هي دعم قارة أفريقيا.. وما يحدث في مصر معجزة



وتابع رئيس مجلس الوزراء: "الرئيس التنزاني حرص على التعاقد مع شركة المقاولين العرب المصرية حتى يتأكد من عدم الإضرار ببلادنا"، مردفًا: " لن نحصر اهتمامنا الإفريقي بدول حوض النيل فقط بل نعمل مع كل دول القارة وسياستنا هي دعم القارة السمراء".



قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن دولة تنزانيا تصل مساحتها إلى مليون كيلومتر مربع، وهو ما يعادل مساحة مصر، ويصل عدد سكانها إلى 56 مليون مواطن، ويصل إجمالي الطاقة الكهربائية بها إلى 1800 ميجا وات، أما مصر تصل إلى 55 ألف ميجا بعد المشروعات التي قامت بها بلادنا خلال الفترة الماضية.وأضاف مدبولي، خلال لقاء خاص عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس التنزاني لم يصدق الرقم الذي وصلت له مصر من إجمالي الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن هناك تقديرا شديدا للإنجازات القائمة، معلقًا: "ما يحدث في مصر معجزة الحمدلله.. ويارب نكمل الفترة الجاية لتحقيق هذا الموضوع".وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع بالكامل ممول من الدولة التنزانية، شركة المقاولين العرب هي الشركة المنفذة للمشروع بالتعاون مع مجموعة من الشركات المصرية الأخرى، بالإضافة إلى شركات أجنبية أخرى، منوهًا إلى أن مصر حصلت على المشروع في ضوء منافسة شديدة من جانب الشركات الأجنبية الأخرى.