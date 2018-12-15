الباطن والتعاون يوقفا انطلاقة موسلين مع الفيحاء

استهل الصربي سلافوليوب موسلين مهمته التدريبية مع فريق الفيحاء السعودي، بشكل مميز للغاية، ليُصبح واحدًا من أفضل المديرين الفنيين هذا الموسم.





وتعثر الفيحاء في بداية مشواره بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل قدوم موسلين، حيث تلقى 4 هزائم وفاز في مباراة واحدة، ما دفع مجلس الإدارة لإقالة المدرب الأرجنتيني جوستافو كوستاس.





واستعاد الفيحاء نغمة النتائج الإيجابية فور تولي موسلين المهمة، حيث أوقف سلسلة انتصارات النصر؛ وتعادل معه إيجابيًّا بهدف لكل فريق، قبل أن يتمكن من الفوز خارج ملعبه على الفتح بهدفين مقابل هدف.





وتابع الفيحاء تألقه مع موسلين، وتغلب على الاتحاد بنتيجة 2/1، ثم تعادل مع الحزم بنتيجة 1/1، وكرر النتيجة ذاتها أمام النادي الأهلي، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.





ولكن في الوقت الذي توقع فيه الجميع تقدم الفيحاء في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحسن نتائجه مع موسلين، تراجع الفريق البرتقالي بشكل مفاجئ وتعثر في آخر جولتين.





وسقط الفيحاء في الجولة الماضية بهدف نظيف أمام الباطن، وفشل موسلين في إنقاذ الفريق البرتقالي في الجولة الحالية أيضًا، وهُزم بثلاثية دون رد أمام الفيحاء اليوم، لتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الـ11.



