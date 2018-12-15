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محامي ضحية اغتصاب الهرم يروي تفاصيل الواقعة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 01:14 ص
محامي ضحية اغتصاب الهرم يروي تفاصيل الواقعة
عماد عويان - محامي ضحية الاغتصاب بالهرم
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هدى عبدالرازق
 
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كشف عماد عويان، محامي ضحية الاغتصاب بالهرم، عن أن الضحية تعمل محامية، وتبلغ 32 عاما وكانت عائدة إلى منزلها، حيث استقلت "توكتوك" وأثناء الطريق قدم لها السائق البالغ 19 عامًا "فيشار" وكان به مادة مخدرة.

وأشار "عويان"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الضحية تم تخديرها، وطلب السائق أصدقائه، وحملوها إلى غرفة في أحد الفنادق بالدور العاشر، وتناوبوا عليها الاعتداء، مضيفًا: "كانوا 3 شباب كل واحد شالها دورين".

ولفت إلى أنه تم القبض على الجناة، واعترفوا بجريمتهم، مضيفا أن الضحية بدأت تعود لوعيها 4 فجرا ورأت ملامح الجناة، منوها بأن أهل الجناة هددوها وطالبوها بالتنازل واستغلوا ضعفها.
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