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نجم هجوم التعاون ينتزع صدارة هدافي الدوري السعودي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 12:02 ص
نجم هجوم التعاون ينتزع صدارة هدافي الدوري السعودي
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عمر عبدالعزيز
 
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قدم الكاميروني ليندر تاوامبا، مستويات رائعة، في مباراة التعاون والفيحاء اليوم، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وسجل تاوامبا "هاتريك" في شباك الفيحاء اليوم، جاء الهدف الأول في الدقيقة 43 بالكعب بشكل رائع للغاية، قبل أن يُضيف الهدف الثاني برأسية مميزة في الدقيقة 50، وسجل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وزاد تاوامبا رصيده إلى 11 هدفًا؛ لينتزع صدارة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان من نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز صاحب الـ10 أهداف.

وجاء نجم فريق الاتفاق، الأرجنتيني جوانكا في المركز الثالث بقائمة هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، برصيد 9 أهداف.
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