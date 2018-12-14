حمد الله: أرضية الملز سيئة.. وأشكر زملائي

صرح المهاجم الدولي المغربي المتألق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عبدالرزاق حمد الله، أنه يشعر بسعادة كبيرة مع العالمي.





وقال حمدالله في تصريحات صحفية: "إن فريقه اليوم قدم المأمول في الخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة حصد النقاط وتضييق الفارق مع المتصدر الهلال".



