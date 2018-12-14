حمد الله: أرضية الملز سيئة.. وأشكر زملائي
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 11:58 م
عمر عبدالعزيز
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صرح المهاجم الدولي المغربي المتألق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عبدالرزاق حمد الله، أنه يشعر بسعادة كبيرة مع العالمي.
وقال حمدالله في تصريحات صحفية: "إن فريقه اليوم قدم المأمول في الخروج بنتيجة إيجابية لمواصلة حصد النقاط وتضييق الفارق مع المتصدر الهلال".
ووجه حمد الله عبر الناقل التلفزيوني الرسمي للدوري السعودي "دوري بلس" الشكر لزملاءه على مساعدته في تسجيل 4 أهداف في شباك الرائد اليوم، معتبرًا أرضية الملعب التي أُجريت فيها المباراة غير صالحة للعب كرة القدم.
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