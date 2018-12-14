جولة مع الفنانين.. ميرهان حسين تطل بالأبيض في جلسة تصوير جديدة

يحرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الجمعة.

ميرهان حسين تطل بالأبيض في جلسة تصوير جديدة

نشرت الفنانة مريهان حسين عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت مؤخرا لها.

وظهرت ميريهان خلال الجلسة بإطلالة موفقة بحسب ما ذكره متابعيها حيث ارتدت فستانا من اللون الأبيض واعتمدت علي مكياچ وفورمة شعر بسيطة.

محمد الشرنوبي في جلسة تصوير جديدة

نشر محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على انستجرام عدد من الصور لجلسة تصوير خضع لها مؤخرا.

وجاءت جلسة التصوير احتفالا بالنجاح الذي حققه مؤخرا في مسلسله كأنه امبارح الذي يشارك في بطولته رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق وأحمد خليل وخالد أنور.

إليسا تنفي الغناء في مسلسل "خمسة ونص" لمرضى السرطان

نفت الفنانة إليسا ما تم تداوله في تغريدة لإحدى متابعاتها على "تويتر" أشارت فيها إلى أنها سوف تغني تيتر مسلسل "خمسة ونص".

وربما يعود السبب في إنتشار هذا الخبر، إلى أن نادين نجيم سوف تلعب دور مريضة مصابة بمرض السرطان في مسلسل "خمسة ونص"، خصوصاً وأن إليسا كانت قد أصيبت بهذا المرض وشفيت منه.