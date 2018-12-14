دون رياضة.. نصائح ذهبية لإنقاص الوزن الزائد خلال شهر واحد فقط!

تسعى جميع السيدات لإنقاص أوزانهن والتخلص من الدهون الزائدة بالجسم، نظراً لأنهن يسعين طيلة الوقت بتعزيز شعورهن بالخفة والرشاقة.





تهتم النساء أيضًا بمعرفة مخاطر السمنة و الوزن الزائد و ما تجلبه من أمراض خطيرة في غنى عنها. لكن من أكثر الأمور المزعجة في إنقاص الوزن الاضطرار إلى إتباع حمية، فكثيراً منا لا يمكننا الالتزام بها لوقتٍ طويل نظراً لما فيها من حرمان من المأكولات الشهية. الحرمان يسفر بعد ذلك إلى عودة تناولها بشراهة أكثر من قبل. هذا بالإضافة إلى عدم إمكانية ممارسة الرياضة نظرًا لضيق الوقت. لذلك جمعنا لكِ أهم 5 نصائح بسيطة ستخلصك من الوزن الزائد خلال شهر واحد دون أن تتبعي حمية محددة أو تمارسي الرياضة!





1- كتابة ما تم تناوله على مدار اليوم

من المهم أن نقوم بتحديد نقاط ضعفنا لنعمل على تغييرها. لذلك يجب أن يتم كتابة وتدوين كل ما تتناولينه من مأكولات و مشروبات على مدار اليوم في مدونة صغيرة و يتم تسجيل الأوقات حيث تم تناول الطعام. هذا بالإضافة إلى القيام بممارسة عدد من النشاطات اليومية التي نقوم بها في حياتنا. كل ذلك من شأنه أن يحدد المشكلة وأسباب زيادة الوزن، من ثم يتم التركيز على تغيير هذه العادات بشكل تدريجي حتى لا تعودين إليها بشكل أكثر من ذي قبل مما يساعد على زيادة الوزن بشكل ملحوظ.





2- تقسيم الوجبات اليومية

من أهم الأمور التي لها دور كبير في إنقاص الوزن الزائد هو قيام الفرد بتقسيم الوجبات التي يتناولها يومياً إلى ثلاثة وجبات أو خمسة وجبات صغيرة بغض النظر عن محتوى الوجبات (أي لا يشترط أن يكن ملتزماً بعمل حمية معينة). هذا بالإضافة إلى ضرورة الحرص على تناول وجبة الفطار خاصةً نظراً لكونها هى أساس حرق الدهون على مدار اليوم بسعرات حرارية اعلى، كما من الضروري تثبيت مواعيد تناول الوجبات حيث يتعود الجسم على الكميات التي تدخل إليه وترك فاصل بين كل وجبه لقرابة الثلاث ساعات، فحينها يتعود الجسم على مواعيد محددة مما يساهم في نزل الوزن دون إتباع أى نظام أو ممارسة رياضة.





3- شرب المياه

المياه هي شريان الحياة، فمن منا يمكنه أن يحيا دون شرب المياه فهي شريان الحياة ومن أكثر فوائدها أنها تساعد على إنقاص الوزن بشكل ملحوظ. نظراً لعدم احتواءها على سعرات حرارية نهائياً، كما أنها مفيدة في مساعدة الجسم على القيام بكافة الوظائف الحيوية، فمن الضروري أن يحرص الفرد على تناول المياه في أوقات متفرقة خلال النهار خاصة عند الاستيقاظ من النوم، فيمكن تناول كوبين من الماء البارد مما يساعد على إنقاص الوزن نظراً للجهد الذي يبذله الجسم لرفع درجة حرارته بعد إدخال الماء البارد له، بالإضافة إلى ضرورة شرب المياه قبل تناول الطعام وقبل الاستحمام وقبل الخلود إلى النوم. يجب أن يحرص الفرد على تناول 3 لتر من المياه في اليوم الواحد.





4- استخدام السلالم

من الضروري أن يحرص الراغب في إنقاص وزنه أن يقوم بإستخدام السلالم بديلاً عن المصعد أثناء تواجده بالعمل أو عند ذهابه إلى أى مكان، فهذا الأمر يساعد على حرق الكثير من السعرات الحرارية بشكل ملحوظ. هذا بالإضافة إلى الحرص على تناول الطعام ببطء لتتمكن المعدة من هضم الطعام بصورة سلسة ومن ثم لا يتم تخزين المزيد من الدهون بالجسم، ولا يمكن أن نغفل عن أهمية تناول كوب أو فنجان من القهوة حتى وإن كان صغيراً مما يساعد على زيادة معدل حرق الدهون بشكل فعال، كما يجب الابتعاد عن النشويات خاصة في فترة الليل مثل الأرز والبطاطس والدقيق الأبيض.





5- الوجبات السريعة

يجب الحد من تناول الوجبات السريعة التي توجد في المطاعم سيئة السمعة حيث تقوم باستخدام الكثير من الدهون في الطعام مما يساعد في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وإن اضطرت إلى تناول الطعام في إحدى هذه المطاعم فيمكنكِ أن تشارك أصدقائكِ بها حتى تحصل فقط على نصفها مما يساعد على تقليل الدهون التي سوف تدخل الجسم، فمن المعروف أن مثل هذه الوجبات فهي مشبعة بالكثير من الدهون والتي تزيد من حجم السعرات الحرارية بالجسم وبالتالي زيادة كبيرة في الوزن في وقت قليل للغاية، لذلك ينصح عادة بتناول الطعام بالمطهو بالمنزل نظراً لاحتوائه على دهون قليلة ليست بها أي اخطار على الصحة والجسم.