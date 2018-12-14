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عمرو أديب عن زفاف ابنة أغنى رجل في الهند: "معزمونيش"

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:54 م
عمرو أديب عن زفاف ابنة أغنى رجل في الهند: معزمونيش
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند، والذي وصل تكلفته إلى 100 مليون دولار، واستمر لمدة 5 أيام.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: "عقبال ولادكم لما تعملوا فرح زي ده.. كل نجوم العالم موجودين هيلاري كلينتون، وبيونسيه"، مضيفًا ساخرًا: "اللي مزعلني انهم مبعتوش ليا دعوة".

ولفت إلى أن دعوة الفرح كان بها قطع ألماظ، مضيفًا: "مستغرب عشان الفنان محمد كريم، والكابتن مجدي عبدالغني مش موجودين في الفرح.. ومعقولة صافيناز ومحمود الليثي مش هما اللي قاموا بالفرح.. بس جابوا شاروخان".
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