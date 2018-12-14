عمرو أديب عن زفاف ابنة أغنى رجل في الهند: "معزمونيش"



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: "عقبال ولادكم لما تعملوا فرح زي ده.. كل نجوم العالم موجودين هيلاري كلينتون، وبيونسيه"، مضيفًا ساخرًا: "اللي مزعلني انهم مبعتوش ليا دعوة".



ولفت إلى أن دعوة الفرح كان بها قطع ألماظ، مضيفًا: "مستغرب عشان الفنان محمد كريم، والكابتن مجدي عبدالغني مش موجودين في الفرح.. ومعقولة صافيناز ومحمود الليثي مش هما اللي قاموا بالفرح.. بس جابوا شاروخان".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على حفل زفاف ابنة أغنى رجل في الهند، والذي وصل تكلفته إلى 100 مليون دولار، واستمر لمدة 5 أيام.