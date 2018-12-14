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بعد 2 ونصف مليون مشاهدة.. أحمد كامل يتصدر "يوتيوب" بأغنية "مبقتش أخاف" (فيديو)

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 10:44 م
بعد 2 ونصف مليون مشاهدة.. أحمد كامل يتصدر يوتيوب بأغنية مبقتش أخاف (فيديو)
أحمد كامل
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سارة إبراهيم
 
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تصدر فيديو كليب أغنية "مبقتش أخاف" للمطرب أحمد كامل، قائمة "Trending" لمقاطع الفيديوهات الأكثر انتشاراً في مصر عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بعد أيام من طرحها.

"مبقتش أخاف" حققت نسب مشاهدة مرتفعة تجاوزت حاجز 2 ونصف مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، وأخرج الكليب عمر زكي.

يذكر أن أحمد كامل، مطرب من مواليد 10 سبتمبر 1992، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وطرح عدداً من الأغنيات التي لاقت نجاحاً كبيراً بين جمهور الشباب، وحققت ملايين المشاهدات.
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