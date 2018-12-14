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التفاؤل ينتشر في برشلونة بسبب نجم وسط أياكس

الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:32 م
التفاؤل ينتشر في برشلونة بسبب نجم وسط أياكس
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عمر عبدالعزيز
 
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أكدت تقارير صحفية اسبانية، أنه بالنسبة لنادي برشلونة الاسباني، يعد الهولندي فرانكي دي يونج نجم فريق أياكس أمستردام، دائماً التعاقد "الإستراتيجي"، لإعادة النشاط والحيوية لخط وسط الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن النادي الكتالوني كان دائم التحرك بهدف التأثير على القرار النهائي لرغبة الهولندي، والذي دائماً ما أظهر رغبته الكبيرة في إرتداء ألوان البلوجرانا.

وحالياً صار التفائل بقدوم دي يونج مرتفع جداً في البارسا، خصوصاً بعد رفض اللاعب لعروض البي اس جي وبايرن ميونيخ، لأنه مقتنع تماماً أن خطوته التالية يجب أن تكون في الكامب نو.
المزيد عن: دي يونج برشلونة ‏بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان أياكس أمستردام الهولندي
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