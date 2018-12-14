ريال مدريد هذا الموسم: أرقام أسوأ من الموسم الماضي ولكن الوضع أفضل
الجمعة 14/ديسمبر/2018 - 09:14 م
عمر عبدالعزيز
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن أرقام فريق ريال مدريد الاسباني هذا الموسم أسوأ من الموسم الماضي ولكن في وضع أفضل.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإنه لا يختلف إدراك حقيقة أن ريال مدريد لم يلعب موسماً جيداً تماماً في الموسم الاخير حيث في الليجا، هم الآن يحلون قي المركز الرابع ب26 نقطة، قد وصلوا إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.
في الموسم الماضي، كانت الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة على الصداره في منتصف ديسمبر الماضي ثماني نقاط، في حين أنهم شاركوا في دوري أبطال أوروبا كوصيف خلف توتنهام هوتسبير.
وكان رجال زين الدين زيدان قد فازوا بالفعل بكأسين في هذه المرحلة من العام الماضي، بعد أن تغلبوا على برشلونة للمشاركة في كأس السوبر الإسباني والتغلب على مانشستر يونايتد للفوز بكأس السوبر الأوروبي.
هذا العام، مع وجود جولين لوبتيجي كمدرب للفريق لم يتمكنوا من بدء الحملة بكأس لإظهار جهودهم، حيث أنهم في الدوري، كانت النتائج أسوأ من الناحية الموضوعية، ولكن في حين أن الموسم الماضي شهد جميعهم خارج سباق المنافسة على اللقب في شهر ديسمبر، فإنهم يظلون هذا العام حالياً في المطاردة للحصول على كأس الدوري.
وقد سجلوا 23 هدفاً هذا الموسم وهو أقل بسبع مرات من معدل العام الماضي في هذا الوقت، بينما تنازلوا عن 19 هدفاً، مقارنة بـ11 في عام 2017/18.
كما أن هزائمهم الخمس في عام 2018 هي ثلاثة أكثر من العام الماضي، لكن الحقيقة هي أن لديهم فرصه وان وضعهم مشابه في دوري الأبطال، حيث سجل 12 هدفاً، وفاز بخمسة أهداف، وفاز الفريق في أربع مباريات وخسر مرتين.
هذا وضعهم على 12 نقطة، وهو أقل مما كان عليه في عام 2017، هذه الأرقام تسمح للفريق ان يلعب منافساً ضعيفاً في دور الـ16.
واخيراً في كأس الملك الاسباني، وصلوا إلى الجولة التالية بأقل ضجة بعد التغلب على ميليا بسهولة في كلا المبارتبن حيث في الموسم الماضي، تغلبوا على فوينلابرادا في مباراة لم تكن تمثل خطر على الإطلاق، على الرغم من أن خصمهم كانوا يريدون التعادل الرائع في مباراة الإياب.
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